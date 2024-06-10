10 Haziran 2024, Pazartesi
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Avrupa Parlamentosu seçimleri sonuçlandı | Aşırı sağ güçlendi! Faşizm ve savaş sinyali mi?
Avrupa Birliği ülkelerinde seçim günü geride kaldı. Kıta parlamentodaki sandalyelerin sahiplerini belirlemek için sandık başındaydı. Pusulalar sağ partilerin yükselişini işaret etti. Avrupa seçimlerinde neler yaşandı? AP seçimlerine "aşırı sağ" damgası nasıl vuruldu? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.