Avrupa Birliği'nden Ankara'ya üçlü ziyaret: AB, Türkiye'nin vize beklentilerine yanıt verecek mi?

Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nun gerginlik yaratan raporunun gölgesinde Brüksel’den gelen en üst düzey heyetlerden birini Ankara’da konuk ediyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri Komiseri Magnus Brunner, Türk mevkidaşlarıyla kritik dosyaları görüşmek üzere başkente geldi. NATO zirvesi arifesinde gerçekleşen bu ziyaret, Türkiye-AB ilişkilerinde yıllardır aşılamayan düğümlerin çözülmesi ve yeni bir dönemin kapısının aralanması açısından hayati önem taşıyor.