AK Parti'nin 25. yılında Nilhan Ayan'dan özel açıklamalar

AK Parti, kuruluşunun çeyrek asrını Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen dev bir organizasyonla kutluyor. 81 ilden gelen teşkilat mensupları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen törende, partinin dünü, bugünü ve geleceği mercek altına alınıyor. A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, 25 yıllık siyasi mücadelenin dönüm noktalarını ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda atılan dev adımları paylaştı. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmaya çevrilirken, kutlamalar kapsamında birçok ilk de vatandaşlarla buluşuyor.