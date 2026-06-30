NATO Zirvesi öncesi kritik kabine toplantısı: Kabine'de hangi gündem başlıkları konuşulacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 16.00’da toplanacak olan Kabine, hem iç hem de dış politikada Türkiye’nin yol haritasını belirleyecek çok kritik başlıkları masaya yatırıyor. Ankara’da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi’nden ekonomi paketlerine, terörle mücadeleden İsrail’in saldırgan politikalarına kadar pek çok hayati konu Külliye’nin öncelikli gündemini oluşturuyor. A Haber Muhabiri Kübra Bal, zirve öncesi yapılan bu kritik toplantının detaylarını canlı yayında aktardı.