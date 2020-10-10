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Ateşkesi ihlal eden Ermeni tanklar böyle imha edildi!

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Giriş: 10.10.2020 13:13
Güncelleme:10.10.2020 13:18
Son dakika haberine göre; Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha ettiği bildirildi. Ateşkesi ihlal edip sivilleri hedef alan Ermeni tanklar böyle vuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, zırhlı araçların nokta atışıyla tek tek imha edildiği görülüyor.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'da devreye girmişti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun ateşkesi alenen ihlal ettiğini duyurmuştu.

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