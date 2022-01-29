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Ateş Filo için özel tasarlanan HÜRKUŞ’lar ilk kez görüntülendi

İHA
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Giriş: 29.01.2022 13:53
Güncelleme:29.01.2022 13:54
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ’un HYEU modelinin Ateş Filo’ya teslim edilmek için gün sayıyor. Ateş Filo için özel tasarlanan HÜRKUŞ’lar ilk kez görüntülendi.
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