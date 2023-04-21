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Atatürk gitti, Kabe figürü geldi! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan takiye siyaseti

A Haber
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Giriş: 21.04.2023 14:36
Mesajlarını mütevazı bir imajla paylaşmaya özen gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta bir iftar programına minibüs yolculuğuyla ulaşmış ve aslında o programa saatlik ücreti "232 bin lira" olan özel jetle gittiği de aynı gün ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, yine benzer bir tabloyla gündemde. Gençlere seslendiği bir video paylaştı ve "Alevi" kimliğini siyaset malzemesi yaparak oy istedi. "Samimi bir Müslümanım" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "samimiyet" vurgusu yaptığı o paylaşımında, dikkat çeken bir detay vardı. Aynı yerde daha önce de video çekmişti. Arkasında "Atatürk" biblosu duruyordu ama bu paylaşımda o biblonun yerini "Kabe" maketi aldı.
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