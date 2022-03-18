18 Mart 2022, Cuma
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Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Başkan Erdoğan'ın Türk bayrağı hassasiyeti! Dikkat çeken anlar
Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bu sırada, Türk bayrağına hassasiyeti ile bilinen Başkan Erdoğan anıta bıraktığı çelengi özenle düzeltti.