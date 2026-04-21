Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: 20 gözaltı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ataşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında düğmeye basıldı. 45 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Belediye Başkanı ve yardımcılarının da bulunduğu gözaltı sayısı 20’ye yükseldi. Teknik takibe takılan 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlıkları ve şoförlerin evinden çıkan yüzlerce hediye çeki, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. A Haber ekibinin adliye önünde bekleyişi sürerken, kirli ilişkiler ağı tek tek deşifre ediliyor.

