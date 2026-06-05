TOKİ'den 20 bin yeni yuva: 18 bin TL'den başlayan taksitlerle! İşte başvuru şartları

Konut piyasasındaki fahiş artışların önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerinden biri daha hayata geçiyor. TOKİ, 5’i deprem bölgesinde olmak üzere tam 64 ilde 20 bin konutu satışa çıkarıyor. Kura şartının aranmadığı bu dev projede, 15 Haziran’da başlayacak başvurularla birlikte vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulacak. Ayda 18 bin liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olmanın kapılarını aralayan kampanya, kira piyasasındaki balonu da söndürmeyi hedefliyor.