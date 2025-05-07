07 Mayıs 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Asya’da savaş gecesi! Hindistan Pakistan'a füzelerle saldırdı
Asya’da savaş gecesi! Hindistan Pakistan’a füzelerle saldırdı

Asya’da savaş gecesi! Hindistan Pakistan'a füzelerle saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2025 10:09
Keşmir bölgesinde başlayan ve tüm dünyanın kaygıyla izlediği Pakistan-Hindistan geriliminde savaş patlak verdi. Hindistan Pakistan’a füzeli saldırı düzenledi. Olayda 30 yakın sivil can kaybı yaşandı. Pakistan ise 5 Hindistan savaş uçağını düşürdü. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar yorumladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asya’da savaş gecesi! Hindistan Pakistan’a füzelerle saldırdı
Asya’da savaş gecesi! Uzmanlar A Haber’de
Asya’da savaş gecesi! Uzmanlar A Haber'de
Savaşının perde arkası A Haber’de!
Savaşının perde arkası A Haber’de!
İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı
İşte Hindistan uçaklarının saldırı anı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı
Bayraktar TB2T-AI kendi irtifa rekorunu kırdı
Bayraktar TB2T-AI kendi irtifa rekorunu kırdı
Özel’e saldırının arkasında birileri mi var? Ülger: CHP’nin lehine olabilecek bir kamuoyu yönlendirme hareketi
Özel'e saldırının arkasında birileri mi var? Ülger: CHP'nin lehine olabilecek bir kamuoyu yönlendirme hareketi
Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi!
Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi!
MOSSAD’ın planını MİT engellemiş! ’Yiyecek’ yazıyordu...
MOSSAD'ın planını MİT engellemiş! 'Yiyecek' yazıyordu...
FETÖ’nün güncel yapılanmasına darbe: 208 gözaltı!
FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: 208 gözaltı!
İmamoğlu’nun diploma kaydı artık yok!
İmamoğlu'nun diploma kaydı artık yok!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı!
Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster