Asya’da savaş gecesi! Hindistan Pakistan’a füzelerle saldırdı

Keşmir bölgesinde başlayan ve tüm dünyanın kaygıyla izlediği Pakistan-Hindistan geriliminde savaş patlak verdi. Hindistan Pakistan’a füzeli saldırı düzenledi. Olayda 30 yakın sivil can kaybı yaşandı. Pakistan ise 5 Hindistan savaş uçağını düşürdü. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar yorumladı.

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