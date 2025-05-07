07 Mayıs 2025, Çarşamba
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Asya’da savaş gecesi! Hindistan Pakistan'a füzelerle saldırdı
Keşmir bölgesinde başlayan ve tüm dünyanın kaygıyla izlediği Pakistan-Hindistan geriliminde savaş patlak verdi. Hindistan Pakistan’a füzeli saldırı düzenledi. Olayda 30 yakın sivil can kaybı yaşandı. Pakistan ise 5 Hindistan savaş uçağını düşürdü. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar yorumladı.