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Askerlerle iftar programında Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Savunmada çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız

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Giriş: 28.03.2023 20:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Sincan'daki İnsani Yardım Tugayı'nda Mehmetçik ile İftar Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz." dedi. Hitabında hükümetin tarihi projelerine de değinen Başkan Erdoğan, "Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız." ifadelerine yer verdi.
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