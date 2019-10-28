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28.10.2019
Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı
ABD Başkanı Donald Trump, dün DEAŞ lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi’nin, ABD ordusu tarafından yapılan operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Trump, bu operasyonu canlı olarak izlediğini de aktardı. Başkan Trump'ın, bu operasyonu yüksek teknoloji ürünü kameralar ve aktarım sitstemi ile kurmayları ile birlikte canlı olarak izlerken fotoğrafı da yayınlandı.
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