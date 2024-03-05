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Askeri helikopter Urla’da zorunlu iniş yaptı! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 17:56
İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden havalanan askeri helikopter, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe olay yerinden aktardı.
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