08 Mart 2023, Çarşamba
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Asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP’ye hangi bakanlık verilecek?
Geçtiğimiz pazartesi günü Saadet Partisi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı ilan edildi. 11 maddelik metne eklenen 12. madde Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilinç altında ret edildi ve muallak şekilde kaldı. Meral Akşener’in asık suratı ise cumhurbaşkanı adayı kadar konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday ilan edilmesinden sonra HDP’den davet geldi. Peki asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP’ye hangi bakanlık verilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.