08 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP’ye hangi bakanlık verilecek?

Asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP’ye hangi bakanlık verilecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2023 13:17
Güncelleme:08.03.2023 13:40
Geçtiğimiz pazartesi günü Saadet Partisi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı ilan edildi. 11 maddelik metne eklenen 12. madde Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilinç altında ret edildi ve muallak şekilde kaldı. Meral Akşener’in asık suratı ise cumhurbaşkanı adayı kadar konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday ilan edilmesinden sonra HDP’den davet geldi. Peki asıl kavga ve pazarlık şimdi mi başlıyor? HDP’ye hangi bakanlık verilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ortak aday dünya basınında
"Ortak aday" dünya basınında
6’lı koalisyondan HDP’ye yeşil ışık!
6'lı koalisyondan HDP'ye yeşil ışık!
HDP’ye hangi bakanlık verilecek?
HDP’ye hangi bakanlık verilecek?
Canlı yayında Akşener’e esprili gönderme
Canlı yayında Akşener'e esprili gönderme
Risk analizinde fiyat ne kadar? Canlı yayında rakam verdi
Risk analizinde fiyat ne kadar? Canlı yayında rakam verdi
Kılıçdaroğlu’nun adaylığına halk ne dedi?
Kılıçdaroğlu’nun adaylığına halk ne dedi?
28 dakikada 4 deprem ne anlama geliyor?
28 dakikada 4 deprem ne anlama geliyor?
FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
YKS sınavı ne zaman yapılacak?
YKS sınavı ne zaman yapılacak?
İYİ Parti tabanı kaynıyor
"İYİ Parti tabanı kaynıyor"
İlk Evim İlk İş Yerim kampanyası!
"İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası!
Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
Kiracı ve ev sahipleri dikkat!
Daha Fazla Video Göster