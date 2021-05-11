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Aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES korona aşı pasaportu oluşturma

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 14:45
Güncelleme:11.05.2021 15:05
Aşı kimliği nasıl çıkarılır? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti aşı kimliği devreye alındı. İki doz aşı olanlar aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek. Bu gelişmelerin ardından aşı kimliğinin nasıl çıkarılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, aşı kimliği nereden, nasıl çıkarılır? Türkiye Cumhuriyeti aşı pasaportu nasıl alınır? HES uygulaması ile aşı kimliği nasıl oluşturulur? İşte haberin detayları...
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