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Asgari ücrete yeni zam geliyor! Tarih belli oldu | Başkan Erdoğan Bakan Vedat Bilgin ile görüştü

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Giriş: 28.03.2023 18:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Zirvenin önemini daha da artıran açıklama Bilgin'den geldi. İHA'nın aktardığına göre, Vedat Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi. Öte yandan yeni kararların alınması muhtemel bu görüşme öncesinde geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise iki bin liraya yükseltilmişti. Bilgin yaptığı bir diğer açıklamada ise gazilere ödenen aylık ücretin asgari ücret seviyesine çıkartıldığını duyurmuştu.
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