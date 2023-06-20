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Asgari ücret zammında kritik eşik yüzde 30! Asgari ücret kaç para oldu?

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 09:18
Güncelleme:20.06.2023 09:22
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını bugün saat 11,00’de yapacak. TİSK’ten gelen açıklamada eğer anlaşma olursa rakamın bugün belli olacağı belirtildi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
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