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Gazi Meclis'te milli iradeye büyük saygısızlık! Yeni Partili vekiller salonu terk etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gazi Meclis'te milli iradeye büyük saygısızlık! Yeni Partili vekiller salonu terk etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen yeni yasama yılı oturumunda hitap ederken konuşmasına başlamadan önce Yeni Parti milletvekilleri salonu terk etti.

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