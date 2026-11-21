Antalya'daki COP31 Zirvesi'nde gözler nihai kararda! Bakan Kurum'dan dünyaya önemli mesaj

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde nihai karar için görüşmeler sürüyor. Genel kurulun kapanış oturumunda konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünya liderlerine uzlaşı ve somut adım çağrısında bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede alınacak kararların beklendiği zirvede, müzakereler kritik aşamaya geldi.