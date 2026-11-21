Altında büyük çöküş: 14 ayın dibini gördü

Altında son bir yılın en sert geri çekilmesi yaşandı. Güvenli liman olarak görülen altının fiyatı 6 bin liranın altına indi. Yaşanan bu keskin düşüş yatırımcılarda tedirginliğe yol açtı. Gözler şimdi "Bundan sonra ne olacak?" sorusuna çevrildi. Uzmanlara göre piyasalardaki bu tür sert düşüşlerde panik kararlar yerine soğukkanlı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. İşte altın yatırımcısının dikkat etmesi gereken başlıklar.