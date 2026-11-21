Şimşek'ten ekonomide dayanıklılık mesajı: "Programla artan dayanıklılık önemli kazanım"

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve enerji arzındaki sorunlar ekonomiler üzerinde baskı oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ise Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme geldi. Şimşek, uygulanan ekonomi programı sayesinde Türkiye'nin dayanıklılığının arttığını vurguladı. Bakan Şimşek, özellikle cari açık ve dış borç göstergelerindeki iyileşmeye dikkat çekti.