07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Antalya'da 2 noktada süren yangınlar kısmen kontrol altında | Marmaris'te yangının 9. gününde söndürme çalışması devam ediyor
Marmaris'te yangının 9. Günü, ekipler Orhaniye Mahallesi'nde soğutma çalışması yapıyor. Manavgat yangınında 10. Gün, alevleri söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor yanmayan bölgeler için ekipler nöbette. Antalya'da 2 noktada süren yangınlar kısmen kontrol altında. Detayları A Haber muhabirleri Halil İbrahim uğur ve Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.