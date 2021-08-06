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Antalya'da 2 noktada süren yangınlar kısmen kontrol altında | Marmaris'te yangının 9. gününde söndürme çalışması devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2021 15:25
Marmaris'te yangının 9. Günü, ekipler Orhaniye Mahallesi'nde soğutma çalışması yapıyor. Manavgat yangınında 10. Gün, alevleri söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor yanmayan bölgeler için ekipler nöbette. Antalya'da 2 noktada süren yangınlar kısmen kontrol altında. Detayları A Haber muhabirleri Halil İbrahim uğur ve Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı.
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