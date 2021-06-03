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Antalya Valiliği kararı duyurdu! Bir yasak daha kalktı

İHA
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Giriş: 03.06.2021 10:38
Güncelleme:03.06.2021 10:47
Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda kademeli normalleşme dönemi başladı. Karar ile beraber kısıtlamalarda bazı yenilikler de meydana geldi. Bu gelişmeler ışığında Antalya Valiliği daha önce koronavirüs ile mücadele için alınan bir yasağı iptal etti.
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