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Antalya Diplomasi Forumu! Başkan Erdoğan’ın mesajlarının perde arkası A Haber’de

Antalya Diplomasi Forumu! Başkan Erdoğan’ın mesajlarının perde arkası A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 16:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Eğer Avrupa Birliği mevcut sınamaların üstesinden gelmek, yeniden yapılanan küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilmek istiyorsa, buna göre davranmalı, bagajlarından kurtulmalı ve Türkiye tam üye olarak birlikteki sandalyesine bir an önce kavuşmalıdır" ifadelerini kullandı. İsrail’in apaçık şekilde soykırım uyguladığını söyleyen Erdoğan, “İsrail bir terör devletidir. Suriye’nin bütünlüğü için gerekli adımları atıyoruz. Kimse sabrımızı yanlış anlamasın.” dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Murat Genç değerlendirdi.
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Antalya Diplomasi Forumu! Başkan Erdoğan’ın mesajlarının perde arkası A Haber’de
Mesajlarının perde arkası A Haber’de
Mesajlarının perde arkası A Haber’de
Sabrımızı kimse yanlış anlamasın
"Sabrımızı kimse yanlış anlamasın"
Türkiye AB’ye tam üye olmalı
"Türkiye AB’ye tam üye olmalı"
Suriye’nin bütünlüğü için gerekli adımları atıyoruz
"Suriye'nin bütünlüğü için gerekli adımları atıyoruz"
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