28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Anne ve babasının kabirlerini ziyaret eden Başkan Erdoğan bayram uyarısı

Anne ve babasının kabirlerini ziyaret eden Başkan Erdoğan bayram uyarısı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2020 13:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki evinden ayrılarak, anne ve babasının kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret ederek dua etti. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde." dedi. Erdoğan, "Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum. Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Başkan Erdoğan Kabir ziyaretinin ardından kısa bir açıklamada bulundu:

"Her şeyden önce tüm milletimin, İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum.

Birlik ve beraberliğin müjdecisidir.

İnsanlığın sıkıntı yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da buna vesile teşkil edecektir.

Aynı zamanda kurbanla beraber fakri fukara, dar gelirli, yoksul kurbanlarımızın etiyle de evler şenlenecektir.

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.

Ben bu vesile ile tüm milletimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.

Ama Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum.

Özellikle temizlik, maske, mesafeye çok dikkat edeceğiz.

Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım."

Meral Akşener konu hakkında ne dedi?
Meral Akşener konu hakkında ne dedi?
Trabzon için tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak
Trabzon için tarihi gün! Başkan Erdoğan da katılacak
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine vatandaşlardan sert tepki
Sosyal medya düzenlenmesi TBMM!
Sosyal medya düzenlenmesi TBMM!
Başkan Erdoğan'dan bayram uyarısı!
Başkan Erdoğan'dan bayram uyarısı!
Tuma Çelik savunma verecek
Tuma Çelik savunma verecek
Yakıt tankerleri patladı
Yakıt tankerleri patladı
ABD'nin Kavala çağrısına yanıt
ABD'nin Kavala çağrısına yanıt
CHP yönetiminde kimler çizik yedi?
CHP yönetiminde kimler çizik yedi?
CHP’li başkan kendi partisine oy vermedi!
CHP’li başkan kendi partisine oy vermedi!
Son 3 günün en yüksek yoğun bakım artışı!
Son 3 günün en yüksek yoğun bakım artışı!
Türk askeri tatbikat için Azerbaycan'da
Türk askeri tatbikat için Azerbaycan'da
Daha Fazla Video Göster