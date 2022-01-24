Ankara’nın gündeminde ne var? AK Parti’de kritik toplantı

AK Parti MYK bugün toplanıyor. Merkez Bankası ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 6 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Gündemin detaylarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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