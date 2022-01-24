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Ankara’nın gündeminde ne var? AK Parti’de kritik toplantı

A Haber
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Giriş: 24.01.2022 08:33
AK Parti MYK bugün toplanıyor. Merkez Bankası ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ve 6 yıl vadeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Gündemin detaylarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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