Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

Ankara'da Karacaören TOKİ yolundaki şok uygulama noktasında kimlik kontrolü sırasında araçtan inen şüpheli, polis memuru Ahmet Türkoğlu'na iki el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Araçtaki diğer 2 kişi yakalanırken saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin intihar girişiminin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Pursaklar Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Ankara Valisi Yakup Canbolat, olayın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.