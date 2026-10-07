-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ankara'da uygulama noktasında polise ateş açıldı: 1 polis şehit oldu

Ankara'da Karacaören TOKİ yolundaki şok uygulama noktasında kimlik kontrolü sırasında araçtan inen şüpheli, polis memuru Ahmet Türkoğlu'na iki el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Araçtaki diğer 2 kişi yakalanırken saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin intihar girişiminin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Pursaklar Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Ankara Valisi Yakup Canbolat, olayın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

YENİ Parti'den 9 milletvekilinin CHP'ye döneceği iddiası
Sonraki Video
YENİ Parti'den 9 milletvekilinin CHP'ye döneceği iddiası
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar