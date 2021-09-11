Ankara’da teleferik isyanı! Başkent’in teleferik hattı 18 aydır demir attı

Ankara'nın önemli ulaşım noktalarından biri olan teleferik hattının 18 aydır kapalı olması bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Şentepe- Yenimahalle teleferik seferleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından önce pandemi sebebiyle durduruldu. Mart 2020'den Temmuz 2021'e kadar geçen 15 ayın ardından bu kez de bakım yapılması gerektiği için açılmayan teleferik hattı 18 aydır adeta demir attı. 9 Eylül'de yapılan halat ihalesinin sonucu beklenirken vatandaşlar bu çalışmaların tam kapanma döneminde yapılmamasına tepki gösteriyor.

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