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Ankara’da Talabani-Fidan görüşmesi! Türkiye’den Talabini’ye rest

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Giriş: 13.04.2023 11:40
Süleymaniye Havalimanı'nda YPG'ye ait olduğu anlaşılan helikopterlerin düşmesi sonrası Türkiye, hava sahasını güvenlik gerekçesi ile uçuşa kapatmıştı. Türkiye'nin bu kararının ardından, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani Ankara'ya gelerek MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık dile getirildi.
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