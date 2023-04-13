13 Nisan 2023, Perşembe
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Ankara’da Talabani-Fidan görüşmesi! Türkiye’den Talabini’ye rest
Süleymaniye Havalimanı'nda YPG'ye ait olduğu anlaşılan helikopterlerin düşmesi sonrası Türkiye, hava sahasını güvenlik gerekçesi ile uçuşa kapatmıştı. Türkiye'nin bu kararının ardından, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani Ankara'ya gelerek MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık dile getirildi.