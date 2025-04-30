Ankara’da Suriye’deki konferansa tepki: Bölme çabalarını tasvip etmiyoruz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de YPG tarafından düzenlenen ve kamuoyunda tepki çeken konferansa ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Bir takım dış odakların Suriye'yi bölmeye, parçalamaya dönük çabalarını hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz.” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın “Top artık iktidarın sahasında” açıklamasına yanıt verdi. Öte yandan terör örgütü PKK’dan da sürece dair yeni bir açıklama geldi.

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