12 Ağustos 2023, Cumartesi
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Ankara'da Mansur Yavaş yönetiminin 4.5 yılı
31 Mart 2019 seçimlerinin ardından yaklaşık 4 buçuk yıl geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden önce birçok vaatte bulunmuştu. Başkentliler Yavaş’ın verdiği sözleri uzun bir süre tutmasını bekledi ancak gerçekleştirebildiği vaat sayısı bir elin parmağını geçmedi. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminin yerine getiremediği vaatler neler, gelin bir bakalım.