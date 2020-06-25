Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ‘Sivil Toplum Kuruluşları’nın düzenlediği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da yer aldığı İdlib toplantısına telefonla katılarak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 50 konut sözü vermesi yüzleri güldürdü.

50 KONUT SÖZLERİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. İlk hedefte 50 konutta biz söz vermiş olalım. Biz de oraya katkıda bulunmuş olalım. Rabbin bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile kılsın." dedi.

"RABBİM YARDIMCIMIZ OLSUN"

Başkan Erdoğan, "Allah katkı veren herkesten razı olsun. Bütün kardeşlerimize çok selamlar ve saygılar sunuyorum. Rabbim yardımcımız olsun. " ifadelerini kullandı.