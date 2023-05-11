Ankara’da Ayfer Çökmez’e başörtüsü saldırısı! “Erdoğan size çok yüzde verdi” deyip saldırdılar… Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Ankara Altındağ'da yaşayan Ayfer Çökmez sokakta iki kadının saldırısına uğradı. Saldırganların hedefinde Çökmez'in başörtüsü vardı. Saldırgan kadınlar başörtüsünü alıp yere fırlattıkları Ayfer Çökmez'i "Erdoğan size çok yüz verdi" diyerek darp etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN