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Haberler Galeri Ankara’da Ayfer Çökmez’e başörtüsü saldırısı! “Erdoğan size çok yüzde verdi” deyip saldırdılar… Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Ankara’da Ayfer Çökmez’e başörtüsü saldırısı! “Erdoğan size çok yüzde verdi” deyip saldırdılar… Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Ankara Altındağ'da yaşayan Ayfer Çökmez sokakta iki kadının saldırısına uğradı. Saldırganların hedefinde Çökmez'in başörtüsü vardı. Saldırgan kadınlar başörtüsünü alıp yere fırlattıkları Ayfer Çökmez'i "Erdoğan size çok yüz verdi" diyerek darp etti.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.05.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 13:00
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Ankara’da Ayfer Çökmez’e başörtüsü saldırısı! “Erdoğan size çok yüzde verdi” deyip saldırdılar… Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Dakikalarca takip ettiler sözlü tacizde bulunup genç kadına başörtüsü yüzünden saldırdılar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara’da Ayfer Çökmez’e başörtüsü saldırısı! “Erdoğan size çok yüzde verdi” deyip saldırdılar… Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Başörtü düşmanlığının şiddete dönüştüğü yer Ankara'nın Altındağ ilçesi oldu.

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Ankara’da Ayfer Çökmez’e başörtüsü saldırısı! “Erdoğan size çok yüzde verdi” deyip saldırdılar… Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Ayfer Çökmez 8 Mayıs Pazartesi günü evinden çıktı halk eğitim merkezindeki kursuna gidiyordu. Tam varmak üzereydi ki tanımadığı iki kıişi tarafından saldırıya uğradı. Onların hedefinde Çökmez'in başörtüsü vardı.

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Ankara’da Ayfer Çökmez’e başörtüsü saldırısı! “Erdoğan size çok yüzde verdi” deyip saldırdılar… Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Yüzüne ve boynuna darbe alan genç kadın saldırganların kaçmaması için de büyük mücadele verdi.

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Ankara’da Ayfer Çökmez’e başörtüsü saldırısı! “Erdoğan size çok yüzde verdi” deyip saldırdılar… Yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Çökmez'i saldırganların elinden oradan geçen iki genç kurtardı.