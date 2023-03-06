Ankara’da 90’lı yılları hatırlatan anlar! Akşener masadan neden kalktı neden masaya döndü

2 Mart gecesi 6’lı koalisyonun adaylık kriziyle başlayan komedi bugün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın masadan kalkan Meral Akşener’i 18 dakika da ikna edip masaya döndürmesiyle sona erdi. Peki Meral Akşener neden masadan kalktı, neden masaya döndü? 18 dakikada hangi pazarlıklar yapıldı? Ankara’da 90’lı yılları hatırlatan anlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Dail Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç, Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.

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