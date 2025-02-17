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Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan A Haber’de korkutan uyarı: Ankara’nın dört tarafında...

Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan A Haber'de korkutan uyarı: Ankara'nın dört tarafında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 13:49
Ankara ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olduğu belirlendi. 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 17 Şubat 2025 tarihinde saat 13.20'de gerçekleşti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bu türden depremler olur. Ankara depremden muaf değil. Ankara’nın çevresinde çok sayıda yıkıcı deprem üretecek faylar var. Ama merkezden geçen türden bu türden. 3-4 büyüklüğünde depremler üretebilir. Bu da merkezde bulunan faylardan birinin kırılması ile oluşmuş bir deprem. Ben de Ankara’dayım ve yemekte hissettim. Deprem olup olmadığını ayırt etmek zordu. Arkadaşlarıma bile sormadım. Deprem olmama ihtimali vardı çünkü. Ankara’da bu türden depremler olağandır. Çok sık olmasa da arada bir olur. Bunun devamı geleceği anlamına gelmez. Büyük bir ihtimalle oldu-bitti. Ankara deprem tehlikesi olmayan bir yer değil. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Ankara’da da olur. Üstelik Ankara’nın dört tarafında yıkıcı deprem üretecek aktif faylar var." ifadelerini kullandı.
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Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem! Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan A Haber’de korkutan uyarı: Ankara’nın dört tarafında...
Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem
Ankara’da 3,5 büyüklüğünde deprem
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