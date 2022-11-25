Ankara'da 11 katlı binanın çatısında yangın!

Ankara Yenimahalle Şentepe'de 11 katlı 32 daireli binanın çatısında sabaha karşı yangın çıktı. Yükselen alevlere itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı ve şu anda soğutma çalışmalarının yapıldığı belirtiliyor. Ölen ve yaralanan olmadığı aktarıldı.

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