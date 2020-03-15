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15.03.2020

Ankara Valisi Şahin'den umreden dönen yolcular hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... Umreden dönenlerin karantinaya alınmasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Şu an 1800 vatandaşımız karantinaya alındı. 1700 kişinin de bugün Ankara'ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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