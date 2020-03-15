- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Ankara Valisi Şahin'den umreden dönen yolcular hakkında flaş açıklama
Son dakika haberi... Umreden dönenlerin karantinaya alınmasının ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Şu an 1800 vatandaşımız karantinaya alındı. 1700 kişinin de bugün Ankara'ya gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.