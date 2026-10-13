Ankara merkezli 9 ilde “change” operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, deprem, yangın ve trafik kazaları nedeniyle tamir edilemeyecek derecede hasar gören araçların kimlik bilgilerinin başka otomobillere aktarıldığı bir “change” yöntemi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kimyasal maddelerle değiştirerek 5'i yakalama veya haciz kaydı bulunan, 6'sı ise yurt dışından getirilen toplam 11 araca yeni kimlik kazandırdığı belirlendi. Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.