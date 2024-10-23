23 Ekim 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ankara Kazan’daki TUSAŞ’a saldıran teröristler taksi durağına el ele gelmiş! Şoför arka koltukta ölü bulundu!
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Teröristlerin taksi durağına ele ele gelerek çift görüntüsü verdikleri ortaya çıktı. Taksici Murat Arslan'ın aracına binen teröristlerin yolda sigara içme bahanesiyle aracı durdurup şoförü şehit ettikleri anlaşıldı.