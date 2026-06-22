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Bakan Kurum: Enerji dönüşümü günlük hayatı değiştirecek
Giriş Tarihi:
22 Haziran 2026 13:17
Son Güncelleme:
22 Haziran 2026 13:18
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Ankara dünya liderlerini ağırlayacak
7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları devam ediyor. AHaber muhabiri Şener Çetin, başkentteki hazırlıkların detaylarını anlattı.
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