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Ankara dünya liderlerini ağırlayacak

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları devam ediyor. AHaber muhabiri Şener Çetin, başkentteki hazırlıkların detaylarını anlattı.

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