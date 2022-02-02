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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme baskısı! Belgelere A Haber ulaştı! İşçilere imzala ya da işten çık tehdidi

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 11:52
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koridorlarında işçi mağduriyetleri yankılanıyor. Mansur Yavaş yönetimi tarafından yaklaşık 30 bin personele, baskıyla yeni sözleşme imzalatıldı. Buna göre işçiler her ay ortalama 1.250 lira zarara uğradı. Bununla yetinmeyen ABB yönetimi bir çok işçiyi de kadro değişikliğine zorladı. İşçiler "imzala ya da git" baskısı yüzünden mağdur edildikleri şartları kabul etmek zorunda kaldı.
İşçilere sözleşme baskısı! Belgelere A Haber ulaştı İŞÇİLERE SÖZLEŞME BASKISI! BELGELERE A HABER ULAŞTI

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