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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme baskısı! Belgelere A Haber ulaştı! İşçilere imzala ya da işten çık tehdidi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koridorlarında işçi mağduriyetleri yankılanıyor. Mansur Yavaş yönetimi tarafından yaklaşık 30 bin personele, baskıyla yeni sözleşme imzalatıldı. Buna göre işçiler her ay ortalama 1.250 lira zarara uğradı. Bununla yetinmeyen ABB yönetimi bir çok işçiyi de kadro değişikliğine zorladı. İşçiler "imzala ya da git" baskısı yüzünden mağdur edildikleri şartları kabul etmek zorunda kaldı.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.02.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 11:53
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme baskısı! Belgelere A Haber ulaştı! İşçilere imzala ya da işten çık tehdidi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce personeli mağdur eden sözleşmeler tepki çekti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme baskısı! Belgelere A Haber ulaştı! İşçilere imzala ya da işten çık tehdidi

İşçilere maaş kaybı yaşatan ve kadrosunu düşüren o belgelere A Haber ulaştı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme baskısı! Belgelere A Haber ulaştı! İşçilere imzala ya da işten çık tehdidi

Her fırsatta liyakat söyleminin arkasına yaslanan Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan binlerce işçiye, baskı ve tehditle yeni iş sözleşmeleri imzalatıldığı iddia ediliyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme baskısı! Belgelere A Haber ulaştı! İşçilere imzala ya da işten çık tehdidi

İşçilere imzalatılan yeni sözleşmeyle personelin her yıl alması gereken asgari ücretin yüzde 55'i kadar zam oranı iptal edilerek, zam oranı belirtilmeyen bir sözleşme imzalatıldı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşme baskısı! Belgelere A Haber ulaştı! İşçilere imzala ya da işten çık tehdidi

Büyükşehir Belediye iştiraklerinden ANFA Güvenlik'te bir güvenlik şefi, eski sözleşmeye göre 7.862 lira alacakken, yeni sözleşmede bu rakam 6.630 lira oldu.