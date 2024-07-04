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Anız faciasında keşif çalışması

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 12:22
Diyarbakır-Mardin sınırında çıkan anız yangınında 15 kişi yaşamını yitirmişti. Ekipler soruşturma kapsamında bölgede keşif yaptı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Diyarbakır ve Mardindeki yangın faciasının nedeni ne?

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Anız faciasında keşif çalışması
Anız faciasında keşif çalışması
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