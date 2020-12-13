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ANALİZ - Türkiye'ye karşı yaptırım tehditleri

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Giriş: 13.12.2020 11:04
Güncelleme:13.12.2020 11:56
Bir tarafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi diğer tarafta Amerika'nın CAATSA  yaptırımları... Brüksel, Yunanistan ve Fransa'nın beklentisini karşılamadı. Türkiye'ye karşı ağır yaptırımlar masadan geçmedi. Yaptırımların nihai kararları ise Mart 2021'deki Zirve'ye ertelendi. Öte yandan S400'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamak isteyen ABD'nin tutumu da Avrupa Birliği'ni etkileyecek gibi görünüyor. Türkiye ise, meşru müdafaa hakları üzerinden yaptırımlar uygulamak isteyenlere karşı oldukça net bir tavır sergiliyor. Detaylar analiz haberimizde...

Bir tarafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi diğer tarafta Amerika'nın CAATSA yaptırımları... Brüksel, Yunanistan ve Fransa'nın beklentisini karşılamadı. Türkiye'ye karşı ağır yaptırımlar masadan geçmedi. Yaptırımların nihai kararları ise Mart 2021'deki Zirve'ye ertelendi. Öte yandan S400'ler üzerinden Türkiye'ye yaptırım uygulamak isteyen ABD'nin tutumu da Avrupa Birliği'ni etkileyecek gibi görünüyor. Türkiye ise, meşru müdafaa hakları üzerinden yaptırımlar uygulamak isteyenlere karşı oldukça net bir tavır sergiliyor.

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