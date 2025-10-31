ANALİZ| Tomahawk füzeleri savaşın seyrini değiştirir mi?

ABD yapımı “Tomahawk” füzeleri, hedefi başka bir ülkede bile olsa yalnızca 1-2 metre sapmayla nokta atışı yapabiliyor. Ukrayna, bu yüksek hassasiyetli füzeleri Rusya’ya karşı savaşta kullanmayı planlıyor. Washington yönetimi henüz net bir karar vermese de Tomahawk’ların Kiev’e gönderilmesi gündemdeki sıcak başlıklardan biri. Moskova ise bu adımın “savaşta yeni bir dönemi başlatacağı” uyarısında bulunuyor. Peki, Tomahawk füzeleri sahada dengeleri değiştirebilir mi? Analiz haberimiz geliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN