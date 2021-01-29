ANALİZ - Tam 12 yıl oldu "one minute..." diyeli! Davos'ta İsrail'e tarihi ders

2009 yılında Başkan Erdoğan'ın "one minute" çıkışı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Başkan Erdoğan'ın Davos Zirvesi'nde yaptığı tarihi çıkışın üzerinden tam 12 yıl geçti. Davos'tan bugüne Erdoğan diplomasisinin küresel siyasete etkileri çok büyük oldu. Bütün bu süreçte Türkiye hangi adımları attı? Küresel dengelerde Türkiye hangi rolü üstlendi? Detaylar analiz haberimizde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos Zirvesi'nde yaptığı tarihi çıkışın üzerinden tam 12 yıl geçti. Başbakanlık yaptığı dönemde İsrail Cmhurbaşkanı Peres ve sözünü kesen Davos yöneticisine çok sert tepki göstermiş, dünya televizyonları olayı son dakika haberi olarak duyurmuştu.

Başkan Erdoğan'ın "one minute" çıkışı hafızalardan silinmedi. 29 Ocak 2009 tarihi, Davos'un 48 yıllık tarihine kazındı.

Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "suçluluk psikolojisiyle sesiniz yüksek çıkıyor. siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz" demişti.

Mazlumların sesi olan Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı, dik duruşu, yani Erdoğan diplomasisinin küresel siyasete etkileri çok büyük oldu.