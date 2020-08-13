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Başkan Erdoğan: Biz 'one minute' dedik onlar 'yandık' dedi | Zamanı var açıklayacağız

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Giriş: 13.08.2020 19:39
Güncelleme:13.08.2020 19:39
Son dakika haberleri... Ankara'da 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Davos'ta yaşanan one minute olayını hatırlatarak "AK Parti'nin mazlumlar ve mağdurlar için verdiği mücadelenin uluslararası alanda en yüksek perdeden seslendirilişinin sembolüdür. O zaman bizlerle birlikte orada olanlar salonu terk ederken neler söylediklerinide iyi biliyoruz. Şimdi parti kurtdular. Ne diyorlardı biliyor musunuz? 'İşti şimdi yandık' Niye? İsrail'in atıklarına karşı one minute dedik ya... Zamanı gelecek bazı şelyeri çok açık ve net şahitleriyle beraber ortaya koyacağız. Ama zamanı var." ifadelerini kullandı.
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