ANALİZ - Lütfü Türkkan kimdir? Sicili kabarık! İşte Lütfü Türkkan gerçeği

Devletin arazisini işgal edip kaçak bina yaptırdı, yetmedi korumaları gazeteciyi dövdü. FETÖ'ye açık açık destek verdi. Son olarak ise şehit ağabeyine ağır küfürler yağdırdı. İşte bu olayların göbeğindeki isim, İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan bahsediyoruz. Peki, siyasetin tartışmalı ismi Lütfü Türkkan kim? İşte kabarık sicili...

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